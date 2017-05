Wiesen: Erdbeersaison beginnt

In Wiesen (Bezirk Mattersburg) hat die Erdbeersaison begonnen. Wegen der Spätfröste erfolgte der Start etwas verspätet, aber nun werden die Erdbeeren geerntet und kommen noch am selben Tag direkt vom Feld zu den Verbrauchern.

Erdbeeren sind das erste heimische Obst der Freilandsaison. In Wiesen können sie seit einigen Tagen geerntet werden. Dabei war die Frostgefahr in den vergangenen Wochen war groß, sagt Erdbeerbauer Gustav Koch. Er sorgte sicherheitshalber vor und kann nun mit der Ernte starten. „Ich habe meine Erdbeeren schon 15. Dezember mit einem Spezialvlies abgedeckt. So konnten sie unter dem Schnee langsam wachsen. Aus diesem Grund kann ich jetzt auch zwei bis drei Wochen früher ernten, als die anderen Erdbeerbauern“, so Koch.

Erdbeeren aus dem Folientunnel

Einen anderen Weg ging Erdbeerbauer Michael Habeler. Um vor dem Frost gefeit zu sein, zog er heuer erstmals seine Erdbeeren in Folientunneln. Seine Bilanz fällt nun sehr positiv aus. Die Qualität sei sehr hoch, so Habeler.

Die Erbeeren aus Wiesen sind eine regionale Spezialität und das habe seinen Grund, erklärt Koch. „Ich habe alte Sorten kultiviert. Die habe ich dann mit neuen Sorten gekreuzt. Ich versuche immer wieder neue Sorten auszuprobieren, die haben dann einfach einen besseren Geschmack“, so Koch.

ORF

Neben dem Geschmack zeichne die Erdbeeren aus Wiesen die besondere Frisch aus, so Habeler. „Unser Pluspunkt im Vergleich zum Ausland ist, dass wir vollreif ernten können und sehr kurze Transportwege haben“, so Habeler. Die Erdbeeren aus Wiesen kosten derzeit zwischen 7,50 Euro und 8,50 Euro pro Kilogramm.