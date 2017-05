Steiner: „Volle Unterstützung für Kurz“

Thomas Steiner, Landesparteiobmann der ÖVP Burgenland, sichert dem neuen ÖVP-Chef Sebastian Kurz seine volle Unterstützung zu. In der Öffnung der Partei sieht Steiner die Chance, „eine Bewegung für alle zu werden“.

Sebastian Kurz ist am Sonntag vom Bundesparteivorstand zum neuen Chef der ÖVP gewählt worden - mehr dazu in Mit „Liste Kurz“ in die Wahl. Steiner spricht im Interview mit Radio Burgenland von einer „historischen Entscheidung“ für die ÖVP.

„Riesenchance, dass Kurz Österreich erneuert“

„Das bedeutet den Beginn einer organisatorischen, inhaltlichen und personellen Erneuerung der ÖVP. Es gibt aber auch die Riesenchance, dass Sebastian Kurz auch Österreich erneuert“, so der Landesparteiobmann der burgenländischen ÖVP.

ORF

Beim Bundesparteivorstand am Sonntag habe man sich darauf geeinigt, dass man alles dafür tun werde, dass es bald zu Neuwahlen kommen werde. Steiner rechnet mit Neuwahlen im Herbst, er hoffe auf einen fairen Wahlkampf.

Fazekas: Kurz habe „klaren Handlungsspielraum“

Über die Bestellung von Sebastian Kurz zum neuen Parteichef freut sich auch JVP-Landesobmann und ÖVP-Landtagsabgeordneter Patrik Fazekas. Der Bundesparteivorstand habe Kurz den Rücken gestärkt. "Er hat klaren Handlungsspielraum und Entscheidungsfreiheit, um Österreich positiv zu gestalten“, so Fazekas.

Kölly: „Kurz kupfert von LBL ab“

Für Manfred Kölly vom Bündnis Liste Burgenland (LBL) rettet Kurz mit seiner Liste die Volkspartei - ansonsten „wäre die ÖVP beinahe von der Bildfläche verschwunden“. Kurz kupfere mit seiner Liste „den eingeschlagenen Weg der LBL“ ab. Kölly biete daher Kurz seine Hilfe an: „Wir stehen für Auskünfte und Tipps gerne bereit, die die neue Sebastian Kurz-Bewegung sicherlich dringend benötigt“, so Kölly in einer Aussendung.