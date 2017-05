Podersdorf: Surferstrand neu gestaltet

Podersdorf entwickelt sich zum Paradies für Surfer und Kitesurfer. Der ihnen zugewiesene Strandabschnitt verringert das Unfallrisko für die Surfer und für die Badegäste. Der neu gestaltete Nordstrand wird mit den „Surf Games“ eröffnet.

Den Surfern und Kitesurfern wurde in Podersdorf der Nordstrand gewidmet. Die einzelnen Strandabschnitte sind nun klar gegliedert, die Wassersportgruppen strikt voneinandner getrennt. Im Norden die Surfer und Kitesurfer, daran anschließend folgt der Bereich für die Badegäste. Ganz im Süden befinden sich der Yachtklub und die Liegeplätze für die Segelboote.

ORF

Meinungen zum neuen Abschnitt für die Surfer Heinar Brandstötter, Hans Bloder und Sophie Linzmayer am Nordstrand von Podersdorf.

Einheitlicher Eintrittspreis

Podersdorf setzt stark auf die Surfer und Kitesurfer, einer stetig wachsenden Zielgruppe. Am Wochenende dazu passend die sogenannten „Surf Games“ statt. „Es ist eine Regatta für Jedermann. Es fahren zwar die besten Österreicher auch mit, aber es kann auch jeder Hobbysurfer teilnehmen“, so Rennleiter Tom Hartmann.

ORF

In Podersdorf gilt nun ein einheitlicher Eintrittspreis von 5,80 Euro pro Tag. „Der Kite- und Surfgast ist nicht nur bei Schönwetter da, sondern er kommt auch bei schlechtem Wetter. Wir erhoffen uns dadurch Belebung in der Vor- und Nachsaison“, so Podersdorf Tourismus-Chef Hannes Anton.