Millionen für Muttertagsgeschenke

Der Muttertag ist ein emotionales Ereignis, aber auch ein gutes Geschäft. Für den Handel ist der Muttertag der wichtigste Umsatzbringer nach Weihnachten und Ostern. Rund 180 Millionen Euro werden für Geschenke ausgegeben.

Die Österreicherinnen und Österreicher sind, was den Muttertag anbelangt, großzügig und traditionsbewusst. Gefeiert wird auf alle Fälle: Viele Familien gehen essen und die Mütter werden beschenkt. Gekauft werden in erster Linie Blumen, Parfums, Bücher und Gutscheine.

ORF

Der Preis spiele beim Einkaufen der Muttertagsgeschenke für viele keine Rolle, sagte Regina Jäger, Filialleiterin in einem Drogeriemarkt in Eisenstadt: „Für den Muttertag, da sieht man nichts vom Sparen und ich glaube, es ist auch wichtig, dass die Mutter ihren Duft oder so bekommt - das darf dann schon ein bisschen etwas kosten.“

ORF

Der Muttertag zähle für den Handel zu den umsatzstärksten Tagen im Jahr, sagte Andrea Gottweis, Spartenobfrau in der Wirtschaftskammer Burgenland. 40 bis 45 Euro geben die Österreicher im Durchschnitt pro beschenkte Mutter aus.

ORF

Fazit: Der Muttertag lässt für Gastronomie und Handel die Kassen klingeln.