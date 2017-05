Limbach hat wieder einen Dorfladen

Die Nahversorgung ist in Limbach (Bezirk Güssing) wieder gesichert. Die Jungunternehmerin Melanie Wuscher hat einen multifunktionalen Dorfladen eröffnet. Neben 1.500 Artikeln des täglichen Bedarfs hat das Geschäft auch eine Backstation.

Ein Schwerpunkt im Sortiment sind regionale Produkte, die in einem Umkreis von 15 Kilometern rund um Limbach erzeugt werden. Außerdem setzt die 23-jährige Jungunternehmerin auf die Hauszustellung, was vor allem den älteren Bürgern in der Region zu Gute kommen soll.

ORF/Kurt Krenn

Unterstützt wurde die Wiederansiedelung eines Nahversorgers in Limbach vom örtlichen Verschönerungsverein. Limbach hat an die 600 Einwohner.