Unger Steel für ÖAMTC-Fassade ausgezeichnet

Die international tätige Unger Steel Group aus Oberwart ist für herausragende Stahlkonstruktionen bekannt. Für die Ringfassade der neuen ÖAMTC-Zentrale in Wien hat das Unternehmen den sogenannten Solid BautechPreis erhalten.

Die neue ÖAMTC-Zentrale liegt an der stark befahrenen Südosttangente (A23) in Wien. Das Gebäude ist in Form einer Reifenfelge mit fünf Speichen angelegt. Die 230 Meter lange und beinahe 17 Meter hohe Ringfassade ist das Highlight der Konstruktion. Sie erstreckt sich von Speiche zu Speiche und dient auch als Schutzwand zur Südosttangente.

Schon zum vierten Mal ausgezeichnet

Der Solid BautechPreis beweise einmal mehr, dass die Unger Steel Group für höchste technische Lösungsorientiertheit, Präzision und Termintreue stehe, hieß es dazu von der Unger-Geschhäftsführung. Als einziger unabhängiger Preis der Bauindustrie Österreichs wird der Solid BautechPreis jährlich von einer Expertenjury an bauausführende Unternehmen für besonders spektakuläre wie zukunftsweisende Projekte vergeben. Die Unger Steel Group bekam ihn bereits zum vierten Mal. So wurde das Unternehmen etwa 2012 für das Rautendach des neuen Hauptbahnhofes in Wien ausgezeichnet. Unger Steel hat weltweit 1.100 Mitarbeiter, die Zentrale ist in Oberwart.