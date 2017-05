Report: Thema Arbeitsmarktöffnung

Das ORF Fernsehmagazin „Report“ beschäftigt sich Dienstagabend unter anderem mit dem Thema Europäische Union und Arbeitsmarktöffnung. Auch burgenländische Unternehmer kommen zu Wort.

Das europäische Grundprinzip der Arbeitnehmerfreizügigkeit bringt auch regionale Betriebe unter Druck. Vor allem in der Baubranche ist der Konkurrenz- und Preiskampf heftiger geworden, sagte Andreas Waha, Bauunternehmer aus St Margarethen.

„Das Problem ist, dass viele Firmen auf dem Markt mit Preisen agieren, wo ich nicht mithalten kann. Ein Maurer kostet bei uns den Kollektivvertrag mit den ganzen Zulagen. Das kommt im Schnitt auf grob 50 Euro mit Mehrwertsteuer, also 60 Euro. Der ungarische Arbeiter arbeitet um einen Teilbetrag davon und unterbietet jeden Preis“, so Bauunternehmer Andreas Waha im Gespräch mit ORF-Reporterin Patricia Spieß. Mehr dazu in einer Spezialausgabe des Fernsehmagazins „Report - Europa, wer gewinnt, wer verliert“ in ORF 2 und in Der große Europa-Report: Wer gewinnt, wer verliert?