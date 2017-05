Tatar holt Rolling Stones nach Österreich

Der burgenländischen Konzertmanager Ewald Tatar bringt am 16. September die Rolling Stones für ein Konzert nach Spielberg (Steiermark). Der offizielle Vorverkauf für die „No Filter“-Tour startet am Freitag.

Seit Dienstag ist es offiziell: Die Rolling Stones gehen im September auf Europatournee. Eine der 13 Shows veranstaltet Tatar. Er spricht von einer großen Ehre. „Es ist auch eine Bestätigung, dass man in den letzten 25 Jahren gute Arbeit geleistet hat“, sagt Tatar.

ORF

Seit Herbst vergangenen Jahres liefen die Verhandlungen. Nun gab es den Zuschlag für Nova Music Entertainment. Am 16.September spielen die Stones in Spielberg, in der Steiermark. Das Konzertgelände wird in eine Arena verwandelt, mit 50.000 Stehplätzen und rund 20.000 Sitzplätzen - mehr dazu in Rolling Stones kommen in Steiermark (steiermark.ORF.at).

„Konzert soll in Erinnerung bleiben“

„Für mich ist wichtig, dass wir das Konzert in einem Rahmen halten, wo es der Besucher wirklich noch als Konzerterlebnis spüren kann. Ich will keinen Rekord brechen. Ich will ein Rolling Stones-Konzert, das jedem in Erinnerung bleibt“, so Tatar.

Der Bühnenplan liegt bereits vor. An die Bühne wird ein viereckiger Laufsteg gebaut, an dem Sänger Mick Jagger entlanglaufen wird. Innerhalb dieses Stegs ist Platz für rund 600 Fans. Es gibt auch eine sogenannte B-Stage, auf der die Stones ein Blues-Set spielen werden, so Tatar.

Matthias Hombauer

„Hits und Wurzeln“

„Ich glaube es wird ein einzigartiges Stones-Konzert, weil man hier etwas sehen wird, das man schon lange nicht von den Stones gesehen hat. Nämlich die Hits, aber auch ihre Wurzeln“, so Tatar. Der Vorverkauf startet offiziell am Freitag. Die erste Tickets gibt es allerdings ab Donnerstag auf der Stones-Website. Beim letzten Konzert der Rolling Stones 2014 in Wien waren die Karten innerhalb von 30 Minuten ausverkauft.