Motorradlenker von Pkw niedergestoßen

Im Südburgenland ist ein 18-jähriger Lenker eines Leichtmotorrades am Samstag von einem unbekannten Wagen niedergestoßen und dabei verletzt worden, so die Polizei am Montag. Der Pkw-Lenker fuhr davon. Die Polizei ersucht um Hinweise.

Am Samstag fuhr ein 18-jähriger Bursch mit einem Leichtmotorrad auf dem Güterweg „Leitenwaldweg“ in Stegersbach (Bezirk Güssing). Er fuhr in Richtung Feldling und wollte im Bereich einer Kreuzung nach rechts abbiegen. Ein hinter ihm fahrender Pkw-Lenker stieß gegen das Hinterrad des Leichtmotorrades, wodurch der Motorradlenker zu Sturz kam. Der Pkw Lenker fuhr in Richtung Bocksdorf davon.

Der 18-Jährige wurde von seinem Vater in ein Krankenhaus gebracht, seine Verletzungen wurden ambulant versorgt. Laut den Angaben des Verletzten dürfte es sich um einen weißen VW Bora, mit einem ungarischen Kennzeichen beginnend mit „N“ handeln. Die Polizei ersucht um Hinweise.