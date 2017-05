Neues Pro Mente-Haus in Mattersburg eröffnet

Nach Kohfidisch und Lackenbach gibt es nun auch in Mattersburg ein Pro Mente-Haus. Hier leben und arbeiten Menschen, die chronisch psychisch krank sind. Angeboten wird eine 24-Stunden Betreuung und ein Tageszentrum.

Im Sepetmber des Vorjahres wurden die Bauarbeiten abgeschlossen. Die Baukosten belaufen sich auf rund vier Millionen Euro. Das Wohnhaus mit den 25 Einzelzimmern und Wohnküchen ist sehr hell und freundlich eingerichtet. „Für uns ist es ganz wichtig, dass die Bewohner das Pro Mente-Haus als ihr Zuhause sehen können“, so Hausleiterin Jennifer Gut. Weiters gibt es ein Tageszentrum für zusätzliche 16 Hausgäste mit Werkstätten, Garten und Therapieräumen.

ORF

Die Bewohner des Pro Mente-Hauses Sonja Sedetka, Gabriele Pfeiffer, Carmen Berger und Martin Schöck bei der Eröffnungsfeier in Mattersburg.

Zentrale Lage als Vorteil

Wichtig ist für Pro Mente-Geschäftsführerin Eva Blagusz die zentrale Lage des Hauses. Es befindet sich in der Mörzgasse im Ortszentrum von Mattersburg. „Die Wohnbetreuung bzw. Vollbetreuung ist zum ersten Mal in drei WGs eingeteilt. Was zudem von unseren Klienten aus dem Süd- und Mittelburgenland gerne genutzt wird, ist die zentrale Lage des Hauses“, so Blagusz.

ORF

Das Pro Mente-Haus Mattersburg bietet neben dem Wohnraum auch Tagesstrukturangebote für psychisch kranke Menschen. „Ich glaube, dass wir momentan ganz gut aufgestellt sind. Die drei Pro Mente-Häuser bringen eine neue Qualität ins Burgenland“, so Gesundheitslandesrat Norbert Darabos (SPÖ). Im Pro Mente-Haus Mattersburg gibt es 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich um insgesamt 40 Hausbewohner kümmern.