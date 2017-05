„ORF Burgenland Bezirksrallye“ in Jennersdorf

Der Bezirk Jennersdorf ist am Donnerstag die letzte Station der „ORF Burgenland Bezirksrallye“. Am Hauptplatz wird das mobile Studio aufgebaut, um Live-Sendungen im Radio, Fernsehen und Internet vor Ort produzieren zu können.

Der Bezirk Jennersdorf stößt als südlichster Bezirk des Landes an die Dreiländerecke Österreich-Ungarn-Slowenien. Er ist der mit Abstand kleinste Bezirk im Burgenland. Er umfasst eine Größe von 234 Quadratkilometer. Im Bezirk liegen 12 Gemeinden, die Zahl der Einwohner liegt bei rund 17.300.

Der Fasererzeuger Lenzing in Heiligenkreuz ist wirtschaftlicher Vorzeigebetrieb und wichtiger Arbeitgeber in der Region. Obwohl der Bezirk Jennersdorf immer noch abseits der Hauptverkehrsrouten liegt, haben sich auch andere Industriebetriebe wie Vossen hier angesiedelt. Das Technologiezentrum im Bezirksvorort hat die Optoelektronik als Forschungsschwerpunkt. Ein Tourismusmagnet ist das Neuhauser Hügelland, wo auf Schloss Tabor ein ambitioniertes Opernfestival stattfindet. Bildende Künstler siedelten sich in Neumarkt an der Raab an - darunter bekannte Maler wie Walter Schmögner.

„Mahlzeit“ mit Jazz Gitti

Auch in Jennersdorf geht es mit „Guten Morgen Burgenland“ los. Redakteurin Sabine Lentsch besucht in Grieselstein eine Hörerin und überrascht sie mit einem Frühstückskorb. In den Bezirkssplittern wird nicht nur in der „Guten Morgen“-Sendung, sondern den ganzen Tag über der Bezirk vorgestellt.

Fotostudio ArtFotos/Karl Schrotter

Im „Radio Burgenland Vormittag“ ab 9.00 Uhr steht der Besuch am Arbeitsplatz am Programm. Sabine Lentsch ist auch am letzten Tag der Bezirksrallye unterwegs und besucht einen Baumarkt in Jennersdorf. Ab 11.00 Uhr begrüßt Moderator Georg Prenner in „Mahlzeit Burgenland“ Schlagerstar Jazz Gitti.

Live-Programm

Die Besucher erwartet auf dem Jennersdorfer Hauptplatz ein abwechslungsreiches Programm. Ab 13.00 Uhr sind der Schulchor der iNMS Jennersdorf, das Flötentrio und das Gesangstrio der Zentralmusikschule Jennersdorf, die „Prochtburschn“, die Volkstanzgruppe Heiligenkreuz, der jOPERA-Kinder- und Jugendchor, die Stadtkapelle Jennersdorf, die Band „Doppeldecker“ und Jazz Gitti mit dabei.

„Burgenland heute“ aus Jennersdorf

Melanie Balaskovics und Martin Ganster präsentieren „Burgenland heute“, live um 19.00 Uhr in ORF 2 B aus dem mobilen Studio auf dem Jennersdorfer Hauptplatz. ORF-Burgenland-Wetterfrosch Wolfgang Unger ist auf der Suche nach einem Souvenir aus Jennersdorf.

Im Anschluss an „Burgenland heute“ findet eine Publikumsdiskussion mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ORF Burgenland statt. Danach findet die Verlosung eines HD-Fernsehgerätes mit simpliTV-Modul statt. Aus allen abgegebenen Gewinnkarten wird unter notarieller Aufsicht auch der Hauptpreis, das Elektroauto Renault ZOE zur Verfügung gestellt von Energie Burgenland, verlost.