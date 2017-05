Kampf um Kunden in Oberwart

Einkaufszentren am Ortsrand und klagende Geschäftsleute im Zentrum - dieses Problem kennt man auch in Oberwart. Vor einiger Zeit standen viele Geschäftslokale an der Hauptstraße leer, nun scheint es eine Gegenentwicklung zu geben.

Jeden Mittwoch ist in Oberwart Wochenmarkt. Wenn das Wetter passt, kommen bis zu 1.000 Besucher. Den Wochenmarkt gibt es schon seit fast 180 Jahren und er ist eng mit dem wirtschaftlichen Aufstieg Oberwarts zur Einkaufsmetropole der Region verknüpft.

ORF

Viele Besucher kommen eigens wegen des Marktes in die Oberwarter Innenstadt. Davon profitieren auch die anderen Geschäfte.

EO als Frequenzbringer aber auch Konkurrent

Mit der Errichtung des Einkaufzentrums EOs vor acht Jahren ist Oberwart wohl zu der Einkaufsmetropole im südburgenländisch-oststeirischen Raum aufgestiegen.

ORF

Rund drei Millionen Kunden lockt das Einkaufszentrum jährlich an. Obwohl das EO offenbar ein Frequenzbringer für die gesamte Stadt Oberwart ist, wurden etliche Geschäftslokale in den ersten Jahren nach der EO-Eröffnung im Stadtzentrum zugesperrt. Fehlende Kundenfrequenz war oft als Grund zu hören.

Neue Geschäfte im Zentrum

Mittlerweile ist ein Gegentrend zu beobachten. Neue Geschäfte sperren auf. Auch Jungunternehmer versuchen ihr Glück, wie Livia Kassanits, die ein Bistro eröffnete.

ORF

Sie sei froh, dass sie in der Stadt sei, sie wolle mit ihrem Lokal an einem Ort sein, wo die Leute leben und arbeiten. Die Kundenfrequenz steige stetig, man sei zufrieden, so Kassanits.