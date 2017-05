Wiesberger auf Kurzurlaub in der Heimat

Nach seinen Erfolgen in China, ist Bernd Wiesberger Montagfrüh am Flughafen Schwechat gelandet. Um 11.00 Uhr war er bereits wieder auf dem Golfplatz in Bad Tatzmannsdorf und zog im ORF-Burgenland-Interview Bilanz.

Es habe sich ausgezahlt, dass man den Trip nach China heuer um eine Woche verlängert habe, sagte der Oberwarter Golfprofi schmunzelnd im Interview mit ORF-Burgenland-Redakteur Anton Pinezich. Ein Turniersieg und ein vierter Platz lautet die stolze Bilanz des Golfers für die vergangenen zwei Wochen - mehr dazu in Wiesberger bei China Open Vierter und Wiesberger gewinnt fünften großen Titel.

Bernd Wiesberger zieht Bilanz Es seien mit Sicherheit sehr, sehr gute und erfolgreiche Wochen für ihn in China gewesen, sagte Bernd Wiesberger im Interview.

Schwierige zweite Woche

Nach seinem vierten Turniersieg auf der European Tour in Shenzen, sei über der zweiten Woche ein bisschen ein Fragezeichen gehangen. Man wisse nie, ob man die Form nach einem Sieg mitnehmen könne, aber er habe eigentlich recht gut gespielt: „Nicht so zwingend gut wie vielleicht jetzt in Shenzen über die ersten zwei oder drei Tage, aber recht solide.“ Sein Selbstvertrauen sei schon vor China recht hoch gewesen und sei jetzt natürlich durchaus gefestigt, so Wiesberger.

ORF/Anton Pinezich

Nach seinen Erfolgen in China ist Wiesberger jetzt die Nummer 30 der Weltrangliste und er hat sich im „Race-to-Dubai“, der europäischen Preisgeldrangliste, auf Platz fünf verbessert. Der Oberwarter möchte sich in den nächsten Tagen zuhause erholen, um in aller Frische zur „Players Championship“ nach Florida zu reisen. In den kommenden acht Wochen wird Wiesberger an fünf Turnieren teilnehmen, drei davon gehören zu den höchstdotierten im Golf.