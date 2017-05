Pensionist entdeckte Tellermine im Wald

Eine potenziell explosive Entdeckung hat ein Pensionist am Sonntagabend in einem Wald bei Heiligenbrunn gemacht: Er fand eine Tellermine, die vermutlich aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs stammt.

Der Pensionist war gegen 17.15 Uhr in dem Wald mit einem Metallsuchgerät unterwegs gewesen und spürte dabei in der Riede Gstettenwald das Kriegsrelikt auf. Der Mann alarmierte die Polizei. Die Tellermine blieb am Fundort zurück, sie soll vom Entminungsdienst geborgen werden.