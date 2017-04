„ORF Burgenland Bezirksrallye“ in Eisenstadt

Der ORF Burgenland tourt derzeit durch das ganze Land, um sein vielfältiges Medienangebot zu präsentieren. Am Samstag macht die „ORF Burgenland Bezirksrallye“ in der Fußgängerzone der Landeshauptstadt Eisenstadt Station.

Der Bezirk Eisenstadt Umgebung hat viel zu bieten: Seen, Berge, Wein und Kultur. Kein Wunder, dass es jährlich Scharen von Touristen in den Bezirk zieht. Der Bezirk wird vom Neusiedler See und vom Leithagebirge umrahmt. Die Landeshauptstadt ist das Zentrum der politischen Verwaltung. Der Bezirk umfasst eine Größe von 453 Quadratkilometern. Im Bezirk liegen 23 Gemeinden, ohne die Landeshauptstadt Eisenstadt und die Freistadt Rust.Die Zahl der Einwohner beträgt ohne Freistädte rund 42.000.

Im Bezirk gibt es vier Städte: Purbach ist bekannt für die Kellergasse und den Purbacher Türken. Die Freistadt Rust gilt als die Storchengemeinde schlechthin. In Neufeld an der Leitha hat das Pharmaunternehmen Sanochemia seinen Sitz und Eisenstadt ist nicht nur die Landeshauptstadt, sondern auch eine wichtige Schulstadt und Sitz des Diözesanbischofs.

Das Programm am Samstag

Los geht es mit der Radiosendung „Guten Morgen Burgenland“. Auch im Bezirk Eisenstadt-Umgebung wird eine Familie mit einem Frühstückskorb überrascht. In den „Bezirkssplittern“ wird der Bezirk Eisenstadt-Umgebung aus ungewöhnlicher Perspektive vorgestellt. Im „Radio Burgenland Vormittag“ ab 9.00 Uhr besucht Redakteurin Sabine Lentsch ein Photovoltaik-Unternehmen in St. Margarethen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestalten mit ihren Lieblingshits das Musikprogramm mit.

Barbara Karlich

Ab 11.00 Uhr heißt es dann „Mahlzeit Burgenland“ mit ORF-Moderatorin und Talkqueen Barbara Karlich. Seit Oktober 1999 gibt es ihre Talkshow auf ORF 2. Über ihre erfolgreiche Sendung und vieles mehr wird sie mit Moderatorin Silvia Scherleitner live vor Publikum sprechen.

ORF

Live-Programm in der Fußgängerzone Eisenstadt

Ab 13.00 Uhr gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Udo Wenders, mit der Tamburizza Klingenbach, der Kleinhöfleiner Winzerkapelle und den Kindern der Musikalischen Früherziehung der Zentralmusikschule Eisenstadt. Die Dokumentation „Sommer, Sonne, Singen – Eine Stadt wird Bühne“ aus der Reihe „Erlebnis Österreich“ ist live auf der Video-Wall zu sehen.

In „Burgenland heute“, um 19.00 Uhr, in ORF 2 berichten die beiden Moderatoren Elisabeth Pauer und Martin Ganster live über das aktuelle Geschehen im Land. Einem ausgefallenen Souvenir auf der Spur ist ORF Burgenland-Wetterfrosch Wolfgang Unger.

Publikumsdiskussion nach „Burgenland heute“

Im Anschluss an „Burgenland heute“ findet eine Publikumsdiskussion mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ORF Burgenland statt. Außerdem wird ein HD-Fernsehgerät mit simpliTV-Modul verlost. Am Ende der Bezirksrallye wird ein Elektroauto verlost.

