Start der „ORF Burgenland Bezirksrallye“

Der ORF Burgenland ist vom 28. April bis 4. Mai 2017 im ganzen Land unterwegs, um sein vielfältiges Mediengebot zu präsentieren. Die erste Station ist der Pfarrhof in Neusiedl am See.

Der Bezirk Neusiedl am See wächst derart schnell wie kein anderer im Burgenland. In den vergangenen 25 Jahren ist die Einwohner-Zahl um rund 10.000 gestiegen. Mit einer Fläche von 1.038 Quadratkilometern ist der Bezirk auch der größte des Landes. 27 Gemeinden zählt man, darunter die zwei Städte Neusiedl am See und Frauenkirchen. Die Einwohner-Zahl liegt bei 58.000.

Die Fakten zum Bezirk Neusiedl am See

Im Bezirk befindet sich der Großteil des Neusiedler Sees und der österreichische Teil des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel. Neben dem Weinbau, der Lebensader des Bezirks spielen auch der Obst- und Gemüseanbau im Seewinkel eine wichtige Rolle. So auch die Windenergie: 92 Prozent aller Anlagen im Burgenland befinden sich derzeit im Bezirk Neusiedl am See. Die touristisch stärksten Gemeinden des Landes sind Podersdorf und Illmitz. Parndorf mit dem Outletcenter zählt zu den reichsten Gemeinden Österreichs. Der Bezirk bietet aber auch Raum für wirtschaftliche Innovation. Der Reihe nach siedeln sich Firmen hier an und schaffen so viele neue Arbeitsplätze.

Das Programm am Freitag

Ab „Guten Morgen Burgenland“ steht Freitag ganz im Zeichen von Neusiedl am See. In der Frühsendung wird eine Familie aus dem Bezirk mit einem „Guten Morgen Frühstückskorb“ überrascht. Außerdem wird in den „Bezirkssplittern“ ein genauerer Blick auf den Bezirk geworfen. Im „Radio Burgenland Vormittag“ ab 9.00 Uhr wird eine Bäckerei in Neusiedl am See besucht und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestalten mit ihren Lieblingshits das Musikprogramm mit.

Radio und Fernsehen live erleben

Ab 11.00 Uhr heißt es dann „Mahlzeit Burgenland“ mit Hans Spitzauer, dem Europa-, Welt-, sowie 20-fachen österreichischen Meister im Segeln. Moderatorin Silvia Scherleitner plaudert live vor Publikum mit dem erfolgreichen Sportler. Ab 13.00 Uhr gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Jazz Gitti, regionalen Vereinen, Vorführungen von Dokus der Sendereihe „Österreich Bild“ und „Erlebnis Österreich“ aus dem Landesstudio Burgenland, Verlosungen und vielem mehr.

ORF

Um 19.00 Uhr in ORF 2 B melden sich in „Burgenland heute“ die beiden Moderatoren Elisabeth Pauer und Martin Ganster live aus Neusiedl am See und berichten über das aktuelle Geschehen im Land. ORF Burgenland-Wetterfrosch Wolfgang Unger ist ebenfalls dabei und wird im Bezirk Neusiedl am See ein skurriles Souvenir aufspüren.

Im Anschluss an „Burgenland heute“ findet im Pfarrheim eine Publikumsdiskussion mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ORF Burgenland statt. Im Anschluss wird täglich ein HD-Fernsehgerät mit simpliTV-Modul verlost. Am Ende der Bezirksrallye wird ein Elektroauto verlost.

Die Termine im Überblick

Freitag, 28. April in Neusiedl am See, Stargast: Jazz Gitti

Samstag, 29. April in Eisenstadt, Stargast: Udo Wenders

Sonntag, 30. April in Oberpullendorf, Stargast: Jazz Gitti

Montag, 1. Mai in Mattersburg, Stargast: Marco Ventre

Dienstag, 2. Mai in Güssing, Stargast: Marco Ventre

Mittwoch, 3. Mai in Oberwart, Stargast: Udo Wenders

Donnerstag 4. Mai in Jennersdorf, Stargast: Jazz Gitti

