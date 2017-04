„Sportkunde“ als neues Wahlpflichtfach

Spätestens seit der Einführung der täglichen Turnstunde hat der Sport in Burgenlands Schulen einen wichtigen Stellenwert eingenommen. Mit dem neuen Wahlpflichtfach „Sportkunde“ möchte man nun auch am Gymnasium Oberpullendorf diesen neuen sportlichen Weg einschlagen.

Das neue sportliche Wahlpflichtfach „Sportkunde“ wurde am Mittwoch im Gymnasium Oberpullendorf präsentiert. Mit dabei war auch die österreichische Olympiateilnehmerin im Hürdenlauf, Beate Schrott. Im Jahr 2012 konnte sie bei den Olympischen Spielen in London den achten Platz ergattern. Am Mittwoch hatten die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit mit ihr gemeinsam zu trainieren.

Spitzensportler sollen Praxis vermitteln

Die Spitzensportlerin hat im Alter von drei Jahren mit dem Sport begonnen. Seither genieße sie es einfach sich zu bewegen, so Schrott. Die Schulzeit sei die wichtigste Zeit um Sport kennenzulernen und auch um damit aufzuwachsen. Für sie sei der Sport ein Teil ihres Alltages. Es sei keine Last und brauche keine Überwindung, sondern es mache einfach Spaß. Gerade bei Schulkindern müsse man ansetzen, damit auch sie den Sport so erleben können, so Schrott. Der Spaß an der Bewegung sei das Um und Auf.

Im Rahmen des Wahlpflichtfaches „Sportkunde“ sollen es ab dem kommenden Schuljahr regelmäßig Besuche von Spitzensportlerin aus unterschiedlichen Sportarten in den Unterrichtsstunden geben. Geplant sind unter anderem auch regelmäßige Ausflüge zur Wiener Sportuniversität. Grundsätzlich seien vier Semester geplant, in denen dieses Wahlpflichtfach abgehalten werden soll. Die Einheiten seien aber eher theorielastig und daher wolle man durch die Einladung von Spitzensportlern einen Praxisbezug herstellen, sagte Sportleherin Angelina Kindler.

Interesse der Schüler groß

Das Interesse seitens der Schüler sei auf jeden Fall vorhanden, sagte Georg Hahn vom Gymnasium Oberpullendorf. 24 Schülerinnen und Schüler hätten sich bereits angemeldet. Damit ein Wahlpflichtgegenstand zustande komme, brauche es acht Schüler. Die Resonanz sei enorm und man hoffe, dass das auch in den kommenden Jahren so weiter gehe, so Administrator Hahn.