„Tatort“ in St. Georgen und Kleinhöflein

Die Tatort-Kommissare Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser ermitteln für ihren neuen Fall „Irgendwann...“ unter anderem auch im Burgenland. In den vergangenen Tagen wurde in St. Georgen und Kleinhöflein gedreht.

Am Dienstagabend wurde in den Eisenstädter Stadtteilen St. Georgen und Kleinhöflein (Bezirk Eisenstadt) für eine neue Tatortepisode gedreht. Neben den bekannten Kommissaren Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser, steht diesmal auch Erwin Steinhauer vor der Kamera. In „Irgendwann...“, wie die kommende Tatortepisode heißt, spielt er einen alteingesessenen Großkriminellen aus Wien, dessen Geldbote überfallen und ermordet wird. Mit dem Fund der zu Beginn unbekannten Leiche, beginnt für die Tatort-Kommissare ein Lauf gegen die Zeit.

Gebürtige Burgenländerin führt Regie

In weiteren Rollen des ORF-Krimis „Irgendwann …“ spielen unter anderem erneut Thomas Stipsits, Hubert Kramar und Simon Schwarz sowie Christopher Schärf und Johannes Krisch. Regie führt die gebürtige Burgenländerin Barbara Eder, die für ihren Film „Thank You for Bombing“ zuletzt mehrfach ausgezeichnet wurde. Ihr Tatort-Debüt „Virus“ ist noch im Jahr 2017 zu sehen. Der „Tatort - Irgendwann...“ soll dann im Jahr 2018 in ORF2 zu sehen sein.