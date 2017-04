Initiative für mehr Frauen-Power in der Wirtschaft

Die Wirtschaftskammer hat gemeinsam mit dem Netzwerk „Frau in der Wirtschaft“ die Initiative „Non.Plus.Weiblich ..unternehmen strengstens erlaubt“ gestartet. Nach dem ersten Pilotversuch in Güssing wird das Projekt auf Jennersdorf erweitert.

Gesucht werden Frauen die sich trauen, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen. „Es ist mir ein großes Anliegen, traditionelle Rollenbilder aufzubrechen und die Chancen der Wirtschaft aufzuzeigen“, sagte Sandra Spiegel. Sie ist die stellvertretende Landesvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“. Es stehen laut Spiegel Experten der Wirtschaftskammer, des Gründungsservices und anderen Institutionen für Informationen zur Verfügung.

ORF

Stammtische, um Angst vor Gründung zu nehmen

„Non.Plus.Weiblich“ wurde 2016 im Bezirk Güssing gestartet. Der Zuspruch war laut der Initiatorin und Projektleiterin Helga Galosch groß. Über 27 Teilnehmerinnen waren dabei, mit einer Gründungsrate von 30 Prozent. Es wurden unter anderem Meisterprüfungen absolviert und Businesspläne erstellt. Die Frauen, die gegründet haben, werden weiterhin von Helga Galosch betreut.

Aufgrund dieser positiven Erfahrungen wird die Initiative nun auch im Bezirk Jennersdorf umgesetzt. „Die Damen sollen motiviert werden, etwas zu Gründen. Um die Angst zu nehmen, wird es Stammtische geben“, so Sonja Wagner, die Bezirksvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“. Diese Stammtische sollen im Mai in Grieselstein, Rudersdorf und Neuhaus am Klausenbach stattfinden.