Surfweltcup: Neustart in Neusiedl am See

Kommenden Freitag findet in Neusiedl am See zum ersten Mal der Surf-World-Cup statt. 19 Jahre war die Veranstaltung untrennbar mit Podersdorf verbunden, nach Differenzen mit der Gemeinde entschieden sich die Veranstalter für einen Neustart in Neusiedl.

Dort zeigt man sich mehr als erfreut über den großen Werbewert der Surf-Großveranstaltung. Der Surf-World Cup sei zu teuer für Podersdorf, sagte der damalige Geschäftsführer des Tourismusvereins Podersdorf und jetzige designierte Chef des Burgenland Tourismus, Hannes Anton 2015. 2016 fand die Veranstaltung dann zum letzten Mal in Podersdorf statt - mehr dazu in Podersdorf: Letzter Surf-Worldcup startet und in Surfweltcup wandert nach Neusiedl .

In Neusiedl am See herrscht hingegen absolute Harmonie zwischen dem Veranstalter KGP-Events und der Stadtgemeinde. Es gibt hier allerdings auch andere Voraussetzungen: Die gesamte Finanzierung übernimmt der Veranstalter, die Gemeinde stellt lediglich das Strandband kostenlos als Veranstaltungsort zur Verfügung.

ORF

Werbeeffekt für Neusiedl am See

Für Neusiedl zähle vor allem der Werbewert des Surf-World-Cup, sagte Stadtrat Thomas Halbritter (ÖVP). „Wir haben die Chance uns mit dieser Veranstaltung in ganz Österreich zu präsentieren. Seit Wochen wird in allen Medien getrommelt Surfopening Neusiedl am See. Das freut uns sehr und wir können uns damit als Sportstadt, als Stadt am See, als Stadt der Jugend neu positionieren - eine tolle Chance für unsere Gemeinde“, so Halbritter.

Neusiedl sei - so wie viele umliegende Gemeinden - dank der Großveranstaltung, ausgebucht, sagte Halbritter. Auch Mike Piechura von KGP-Events glaubte an einen erfolgreichen Neustart in Neusiedl am See. Die Zusammenarbeit funktioniere sehr gut und man würde sich das anschauen und hoffe, dass man über das nächste Jahr gleich nach der Veranstaltung reden könne, so Piechura. Das Strandbad sei kompakter, man könne es aus verschiedenen Richtungen begehen und es seien mehr Schattenplätze vorhanden, so Piechura.

ORF

Sport- und Unterhaltungsangebot

Los geht es am Freitag, die Veranstaltung endet am 7. Mai. Für die Besucher gibt es auf dem Gelände einen eigenen Familienbereich geben, zudem gibt es wieder ein umfangreiches Sport- und Unterhaltungsangebot. Um die erwarteten tausenden Besucher zum Veranstaltungsgelände zu bringen, wurde ein eigenes Verkehrskonzept ausgearbeitet.

ORF

„Wir haben einen sehr großen Parkplatz vor der Tür. Wir haben Shuttle-Busse eingerichtet. Es gibt heuer erstmals die Möglichkeit mit den ÖBB anzureisen. Wir haben das Abendgelände bei der zweiten Autobahnabfahrt Parndorf - dort haben wir Parkplätze eingerichtet und es wird auch einen Shuttle geben“, sagte Piechura. Neuerungen gibt es heuer auch auf dem angesprochenen Partygelände, in Sichtweite zum Outlet-Center Parndorf. „Wir hatten beim letzten Mal in Podersdorf vier Partyzelte, jetzt gibt es sechs Zelte mit mehr Abwechslung“, so Piechura.