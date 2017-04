Feuerwehr rettet Millionenwerte

Laut der Statistik der österreichischen Brandverhütungsstelle kommt es jährlich zwischen 7.000 und 8.000 Bränden mit einem Gesamtschaden von zu 400 Millionen Euro. Ohne Feuerwehr, wäre dieser um ein zig-faches höher, so Experten.

Wenn eine Sirene heult, zählt jede Sekunde: Die Flammen bedrohen oft nicht nur Sachgüter sondern auch das Leben von Mensch und Tier. Rund 80 Einsätze verzeichnet die Feuerwehr Markt Allhau jährlich. Besonders in Erinnerung wird den schnellen Helfern jener Einsatz bleiben, der sich im Vorjahr auf dem größten österreichischen Stroh-Rindermastbetrieb Haller ereignete.

Im Bereich der Bio-Gas-Anlage war Feuer ausgebrochen. Acht Minuten nach der Alarmierung war die Feuerwehr vor Ort."Beim Eintreffen schlugen meterhohe Flammen in den Himmel, die bereits weit im Ort zu sehen waren. Gemeinsam mit der nachalarmierten Feuerwehr haben wir die Flammen rasch bekämpft und es nach eineinhalb Stunden unter Kontrolle gehabt", so Feuerwehrkommandantstellvertreter Peter Krutzler.

FF Markt Allhau

Höherer Schaden wurde verhindert

Wenn die Feuerwehr nicht so rasch vor Ort gewesen wäre, wäre aufgrund der gelagerten Strohballen die Gefahr des Ausbreiten des Feuers sehr groß gewesen. Mittlerweile wurde der niedergebrannte Trakt wieder neu aufgebaut. Der Besitzer ist überglücklich, dass sein Lebenswerk nicht gänzlich ein Raub der Flammen wurde.

ORF

„Der ganze Schaden betrug zirka 1, 2 Millionen Euro. Wäre die Brandlöschung nicht so schnell und professionell durchgeführt worden, hätte der Schaden mit Sicherheit an die zehn Millionen Euro betragen. Abgesehen davon wären die Tiere zu Schaden und Leid gekommen“, sagte Tierarzt und Rinderzüchter Christoph Haller. Zur Zeit gibt es 1.500 Rinder in dem Betrieb.

ORF

ORF

FF: Ausrüstung wird immer schwieriger

Dieser Fall zeigt einmal mehr, welcher riesige volkswirtschaftliche Schaden durch den raschen Feuerwehreinsatz verhindert werden kann. Dennoch wird die Finanzierung der Ausrüstung immer schwieriger. Mit Festen - wie dem 120-jährigen Gründungsjubiläum - versuchen die Allhauer Florianis die Vereinskasse aufzubessern.

Im Burgenland brannte es im Jahresschnitt 300 Mal, dabei entstand 2015 ein Schaden von zehn Millionen Euro. Über 90 Prozent aller Brände werden im Burgenland von der erstausrückenden Feuerwehr gelöscht.