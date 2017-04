Streben nach der perfekten Hochzeit

Heiraten ist wieder im Trend und Traumhochzeiten a la Hollywood sind auch im Burgenland längst keine Seltenheit mehr. Viele Brautpaare engagieren Wedding Planner, damit der schönste Tag ihres Lebens perfekt inszeniert ist.

Mehr als 1.000 Ehen werden jedes Jahr im Burgenland geschlossen - 2015 waren es 1.249. Der viel zitierte „schönste Tag des Lebens“ ist oft auch einer der teuersten. Denn Brautpaare und ihre Familien sind bereit, tief in die Tasche zu greifen, damit der Hochzeitstag die eigenen Träume erfüllt. Rund um das Heiraten ist ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftszweig entstanden - mehr dazu in Das Geschäft mit der perfekten Hochzeit.

Vintage im Trend

Bohemian-Chic und Natur liegen heuer für Hochzeiten im Trend. "Man sucht etwas Besonderes, man sucht eine heimelige Atmosphäre, die auch dieses „Vintage" einfach widerspiegelt - alte Häuser, alte Mauern, Stadl, Weingarten-Hochzeiten“, so die Ruster Hochzeitsausstatterin Niki Lackner.

Traumkleider aus Spitze und Tüll

Die Traumhochzeit organisieren auch bei uns immer häufiger Wedding Planner wie Sabine Bernt. Die Expertin für den Tag der großen Gefühle kümmert sich um alles - angefangen bei der Location über das Dekomaterial bis hin zu den besten Fotomotiven. Hochzeitsplaner koordinieren auch sämtliche Dienstleister rund um die Hochzeit - wie zum Beispiel Fotografen, Floristen und Trauredner. Dieses Service hat auch seinen Preis: etwa 2.000 Euro.

Für alle Hoppalas gerüstet

Zu den Aufgaben der Hochzeitsplaner zählt es auch, zur Stelle zu sein wenn am Tag X ein Hoppala passiert - ein Knopf abreißt, der Brautstrauß vergessen wird oder die Braut gar in den Neusiedler See fällt, weil sie vom Steg aus einen Schritt zu viel auf die Seite macht. „Ein neues Kleid musste her, natürlich wird das dann ausgeborgt und dann wurde natürlich weitergefeiert“, erzählte Bernt.