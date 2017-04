Burgenlands „Sportler des Jahres“ geehrt

In der Vila Vita in Pamhagen wurden am Donnerstagabend Burgenlands Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2016 geehrt. Die Ergebnisse der Wahl wurden bei der sogenannten „Gala-Nacht des Sports“ verkündet.

Bereits zum 24. Mal haben Burgenlands Sportjournalistinnen und Sportjournalisten ihre Wahl getroffen. Bei den Damen hat Nicole Trimmel ein Comeback geschafft. Die Kickbox-Welt und Europameisterin hat es erstmals nach 2010 wieder geschafft, und wurde zum vierten Mal zur „Sportlerin des Jahres“ gewählt. Die vergangenen fünf Jahre hatte Snowboard-Olympiasiegerin Julia Dujmovits diesen Titel gewonnen - mehr dazu in „Sportler des Jahres“ ausgezeichnet.

Zwei Auszeichnungen gehen nach Oberwart

Bei den Herren hat der Seriensieger Bernd Wiesberger wieder zugeschlagen. Der Oberwarter Golfprofi hat den Titel „Sportler des Jahres“ bereits zum achten Mal geholt, davon zum siebenten Mal Serie. Als beste Mannschaft wurden die Segel-Oympia-Bronzemedaillen-Gewinner Thomas Zajac und Tanja Frank ausgezeichnet, die ja mittlerweile getrennte Wege gehen - mehr dazu in Zajac: Neue Segelpartnerin für Olympia. Der Titel „Trainer des Jahres“ ging an Chris Chougaz, den Coach von Basketball-Meister und Cupsieger Oberwart. Die Gunners stellen auch den „Aufsteiger des Jahres“. Youngster Georg Wolf hat das Online-Voting gewonnen.

Der Ehrenpreis des Landeshauptmannes ging an den langjärhigen Funktionär des SV Oberwart und des Burgenländischen Fußballverbandes BFV, Peter Fuith.