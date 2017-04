Deutlich weniger Schlepperaufgriffe

In Nickelsdorf ist Donnerstagabend ein Schlepper aufgegriffen worden. Der Rumäne wollte in seinem Pkw vier Männer aus Pakistan nach Österreich bringen. Der Schlepper wurde festgenommen. Generell ist die Zahl der aufgegriffenen Schlepper heuer deutlich rückläufig.

Im Vorjahr wurden in den ersten dreieinhalb Monaten 33 Schlepper von der Polizei aufgegriffen, heuer waren es im Vergleichszeitraum 14 Schlepper. Auch die Zahl der illegalen Flüchtlinge ging deutlich zurück. Waren es von Jänner bis Mitte April 2016 noch 1.388 Flüchtlinge, so waren es heuer nur 726. Zurückzuführen seien diese Rückgänge auf die verstärkte Grenzüberwachung, heißt es von der Landespolizeidirektion Burgenland. Aufgrund der laufenden Grenzkontrollen durch die Polizei und die Assistenzsoldaten kämen nur wenige illegale Flüchtlinge über die Grenze.

Rumäne nicht geständig

Der Schlepper, den die Polizei am Donnerstag in Nickelsdorf aufgriff, stammte aus Rumänien. Er war mit einem Auto mit britischem Kennzeichen unterwegs, das nicht zum Verkehr zugelassen war. Bei der Einvernahme war der 22-Jährige nicht geständig. Er wurde in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht. Die vier geschleppten Männer aus Pakistan im Alter von 17 bis 31 Jahren hatten keinerlei Reise- oder Ausweisdokumente bei sich. Sie wurden in das Competence Center Eisenstadt gebracht.