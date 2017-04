Bankomatdiebstahl: Drei Täter beteiligt

An dem spektakulären Bankomatdiebstahl vergangene Woche in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) geht die Polizei nun von mindestens drei Tätern aus. Sie sollen mit einem slowakischen Auto geflüchtet sein.

Laut Landespolizeidirektion Burgenland handelt es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen hellen Audi A6 Avant mit slowakischem Kennzeichen. Der Fluchtweg führte die Täter durch Kittsee in Richtung des alten Grenzübergangs. Bei ihrem Coup verwendeten die Täter einen gestohlenen Traktor als Rammbock, um in das Foyer eines Supermarktes vorzustoßen. Dort rissen sie den Bankomaten aus seiner Verankerung - mehr dazu in Kittsee: Bankomatdiebstahl mit Traktor.