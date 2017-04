Osterverkehr: Acht Führerscheine abgenommen

Die Polizei hat während der Osterfeiertage eine „Aktion scharf“ im Straßenverkehr durchgeführt. Die Bilanz der verstärkten Kontrollen: Acht Lenker mussten ihre Führerscheine abgeben.

Raser und Alko-Lenker führen einmal mehr die österliche Verkehrsstatistik der Polizei an. Konkret überschritten in den vergangenen Tagen mehr als 4.000 Autofahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Burgenlands Straßen. Spitzenreiter war ein Wiener der mit 210 Kilometern pro Stunde über die Nordostautobahn (A6) bei Potzneusiedl (Bezirk Neusiedl am See) raste. Eine Zivilstreife konnte ihn schließlich stoppen. Der 45-jährige Lenker wurde angezeigt, auf ihn wartet außerdem ein Führerschein-Entzugsverfahren.

Mehr Verkehrsunfälle mit Personenschaden

Ebenfalls angezeigt wurden 14 Alko-Lenker, acht von ihnen mussten außerdem ihre Führerscheine abgeben. Sie hatten mehr als 0,8 Promille Alkohol im Blut. Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden stieg während der Osterfeiertage: Bei diesen fünf Unfällen wurden neun Menschen verletzt. 2016 waren es drei Unfälle mit drei Verletzen, heißt es seitens der Polizei.

