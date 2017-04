Militärmusik feiert Sechziger

Die Militärmusik Burgenland feiert heuer ihr 60-Jahr-Jubiläum. Noch vor zwei Jahren drohte der Militärmusik in Österreich aus Spargründen das Aus. Seit 2016 gibt es sie aber in allen Bundesländern wieder in voller Stärke.

Die Militärmusik Burgenland wurde im Jahr 1957 gegründet und sollte die Tradition des „K.u.k Infanterie-Regiments 76“, das in Sopron aufgestellt war, weiter führen. Bei den 76-ern waren die berühmten Kapellmeister Carl Michael Ziehrer und Anton Rosenkranz von dem auch der „76er Regimentsmarsch“ stammt, tätig.

ORF

Botschafter des Bundesheers

Die Militärmusik ist ein wesentlicher Träger der Öffentlichkeitsarbeit des Bundesheeres. Seit Oktober 2016 absolvierten alle neun Militärmusiken 870 Konzerte und Auftritte. Sie treten oft bei Benefizkonzerten auf und engagieren sich so für soziale Zwecke. Bei der Militärmusik Burgenland spielen 46 Musiker. Neben ihrer musikalischen Ausbildung leisten sie auch Katastrophenhilfe und werden beim Schutz kritischer Infrastruktur eingesetzt.

Militärmusikfestival und CD zum Jubiläum

Am 22. und 23. Juni präsentieren die Musikerinnen und Musiker des Bundesheeres beim Militärmusikfestival in Oberwart ihr Können in voller Stärke. Auf dem Programm stehen Märsche, Lieder aus Operetten und der große Zapfenstreich. Anlässlich des Jubiläums „60 Jahre Militärmusik Burgenland“ wird auch eine CD herausgegeben, die in Kooperation mit dem ORF Burgenland produziert wird.