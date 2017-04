Kittsee: Bankomatdiebstahl mit Traktor

Ein spektakulärer Einbruch ist in der vergangenen Nacht in Kittsee verübt worden: Die Täter fuhren mit dem Traktor in das Foyer eines Einkaufszentrums und stahlen einen Bankomaten.

Der Einbruch passierte gegen 3.00 Uhr: Die Täter zerstörten die Scheiben des Einkaufszentrums mit dem Traktor und schleiften den freistehenden Bankomaten heraus. Danach zündeten sie den Traktor an und flüchteten mit einem anderen Fahrzeug.

Die Kriminellen warfen ein Nagelband auf die Zufahrtsstraße, um eine Verfolgung zu verhindern. Dieser Plan sei auch aufgegangen, sagte Polizeisprecher Gerald Koller: Die Räder des Wagens der ersten Polizeistreife, die am Tatort eintraf, wurden beschädigt. Die Alarmfahndung nach den Einbrechern läuft.