Neuer stellvertretender Militärkommandant

Das Militärkommando Burgenland hat mit Oberst Raimund Wrana einen neuen Stabschef und damit auch einen neuen stellvertretenden Militärkommandanten. Wrana folgt Oberst Gerhard Petermann nach, der mit Ende März in Pension ging.

Die künftigen Schwerpunkte sieht der neue Stabschefs in der Hebung der Bedeutung des Militärkommandos, der Einsatzführung im Rahmen des sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatzes sowie der Stärkung der Militärmusik.

Wrana lebt in Trausdorf im Bezirk Eisenstadt-Umgebung. Seine militärische Laufbahn begann der gebürtige Steirer Anfang der 1980er Jahre. Nach Abschluss der Theresianischen Militärakademie war Wrana jeweils mehrere Jahre im Bereich der Rekruten-Ausbildung als Kompaniekommandant und Bataillonskommandant in Oggau bzw. in Eisenstadt tätig, zuletzt war er im Verteidigungsministerium.