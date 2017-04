Früher Start der Spargelernte

Im Seewinkel läuft die Spargelernte derzeit auf Hochtouren. Durch den besonders milden März erfolgte der Erntestart in diesem Jahr deutlich früher als üblich. In Illmitz spricht man sogar von der „frühesten Spargelernte“ überhaupt.

Seit etwa zwei Wochen sind zahlreiche Erntehelfer auf den Illmitzer Spargelfeldern von Landwirt Andreas Haider im Dauereinsatz. Haider selbst ist zwar seit rund 30 Jahren im Geschäft - an einen derart frühen Erntebeginn kann er sich aber nicht erinnern.

Durchschnittliche Ernte von 300 bis 400 Kilo

„So früh wie heuer waren wir noch nie dran. Wir sind zwei Wochen früher dran, als in einem normalen Jahr. Der März war wahnsinnig warm dieses Jahr, das treibt den Spargel natürlich raus. Wir bauen auf circa acht Hektar Spargel an - zwei Drittel weißen Spargel, ein Drittel grünen Spargel. Die durchschnittliche Ernte beträgt pro Tag rund 300 bis 400 Kilogramm“, so der Landwirt.

Der weiße Spargel wächst unter der Erde und muss mit einem speziellen Messer herausgestochen werden. Grüner Spargel wächst hingegen über der Erde, er wird einfach abschnitten. Außerdem muss der grüne Spargel nicht geschält werden und kann auch roh gegessen werden.

Schwarze Folie schützt Spargel

Der Spargel wird durch eine schwarze Folie geschützt. Mit dieser könne man die Temperatur steuern. „Wenn es kalt ist, und die schwarze Seite oben aufliegt und die Sonne scheint drauf, dann erwärmt sich das rasch. Wenn es heiß ist, dreht man die weiße Seite rauf und kann die Temperatur um fünf Grad absenken“, erklärte Haider.

Immer noch Handarbeit

Die Spargelernte ist immer noch Handarbeit, Weil Maschinen nicht so präzise und effizient arbeiten können wie Menschen, ist die Spargelernte immer noch Handarbeit. „Es gibt momentan Versuche mit Maschinen, aber da bekommt man nicht die Qualität wie bei der Handarbeit. Man bräuchte auch die dreifache Fläche um dorthin zu kommen, dass man diese Menge an 1A-Qualität hat“, so Haider.

Nach der Ernte wird der Spargel weiterverarbeitet. Zunächst wird er vorgereinigt und kommt dann auf die Sortiermaschine. Hier wird er automatisch auf eine Länge von 23 Zentimeter zugeschnitten. Das fertige Produkt wird dann an die Gastronomie verkauft - der Preis liegt heuer je nach Qualität zwischen fünf und neun Euro pro Kilogramm.