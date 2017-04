„Ein Sommernachtstraum“ in Güssing

Die beiden vergangenen Saisonen waren für die Burgspiele Güssing besonders erfolgreich. Diesen Sommer will man mit einer klassischen Komödie von William Shakespeare daran anknüpfen. Gespielt wird „Ein Sommernachtstraum“.

In den vergangenen Jahren haben sich die Burgspiele Güssing auf Stücke rund um berühmte Persönlichkeiten wie Sherlock Holmes, Charlie Chaplin und Casanova konzentriert. Dieses Jahr wagt man einen Schwenk und spielt Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“.

ORF

Die Produktion soll eine lustvolle Komödie um Liebeswirren und Elfen-Schabernack werden. „Im Stück gibt es einen nicht enden wollenden Ideenreichtung. Shakespeare entführt den Zuschauer in eine einmalige Welt“, sagte Regisseurin Sabine James. Sie wird dieses Mal keine Rolle übernehmen, sondern als Musikerin mitwirken und Harfe spielen. Musikalischer Leiter ist wieder Manfred Hotwagner und das Bühnenbild stammt von Heinz Gurdet.

Bodenständige „Goldene Gans“

Seit elf Jahren haben die Burgspiele neben dem Erwachsenen-Ensemble auch ein Jugendensemble. Die Mädchen und Buben, die das Märchen „Die goldene Gans“ einstudieren, sind zwischen fünf und 15 Jahre alt. „Unsere goldene Gans wird bodenständig, wir haben Mundart reingeschrieben“ so Regisseurin James. Es sei das erste Mal, dass das Jugendensemble etas auf Mundart spielt. Das Kinderstück hat am 8. Juli auf der Festwiese Güssing Premiere und der „Sommernachtstraum“ am 19. Juli.