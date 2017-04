Schnedl-Entlassung sorgt für Polizeieinsatz

Nach der fristlosen Entlassung von KRAGES-Geschäftsführer Rene Schnedl durch das Land, berichtet der Online-Standard von einer Eskalation. Das Erscheinen von zwei Anwälten des Landes bei Schnedl zu Hause sorgte demnach für einen Polizeieinsatz.

Die Anwälte des Landes tauchten am Montag bei Schnedl zu Hause in Gloggnitz (Niederösterreich) auf forderten die Herausgabe von Unterlagen und Dienstwagen. Das bestätigt Schnedl gegenüber dem ORF-Burgenland. Was dann passierte, schildert der bei dem Vorfall ebenfalls anwesende und mittlerweile ebenfalls entlassene Leiter der KRAGES-Rechtsabteilung Yalcin Duran im Interview mit dem ORF-Burgenland.

burgenland.ORF.at: Wie ist es denn zu dieser Eskalation gekommen, nachdem die beiden Anwälte des Landes bei Herrn Schnedl in Gloggnitz aufgetaucht sind. Sie haben mit den beiden gesprochen?

Yalcin Duran: Ich habe die Leute gefragt, was sie wollen und ob ich ihnen helfen kann. Sie haben gesagt, dass sie Herrn Schnedl persönlich ein Schriftstück übergeben müssen. Ich habe den Herren erklärt, dass das so nicht geht und dass sie das postalisch machen sollen, so wie es in der anwaltlichen Praxis Gang und Gebe ist. Ich bin an der Tür gestanden und daraufhin hat mich einer der beiden Herren an der Schulter weggestoßen und wollte in den Garten eindringen. Ich habe sie noch einmal aufgefordert zu gehen. Sie haben daraufhin nichts gesagt und sind an der Tür verweilt.