KRAGES: Rene Schnedl muss gehen

Der Geschäftsführer der KRAGES, Rene Martin Schnedl, muss gehen. Schnedl sei am Montag in seiner Funktion als Geschäftsführer abberufen worden, heißt es in der Pressemitteilung des Landes.

Über die Gründe der Abberufung wurde Stillschweigen vereinbart. In einem nächsten Schritt erfolge die öffentliche Neuausschreibung der Geschäftsführung der Krankenanstaltengesellschaft KRAGES.

ORF

Bis zur Bestellung eines neuen Geschäftsführers beziehungsweise einer neuen Geschäftsführerin werden die Aufgaben vom langjährigen Finanzdirektor Karl Helm übernommen.

Noch im Februar vorzeitige Ablöse dementiert

Schnedl war seit 1.Juli 2014 Geschäftsführer der KRAGES. Noch vor zwei Monaten wies er Gerüchte über eine vorzeitige Ablöse zurück.

Rene Schnedl am 9.2.2017:

Er werde mindestens bis 30.6.2019 in seiner Funktion bleiben, sagte Schnedl damals. „Und ich betone: Mindestens bis 30.6.2019“, so Schnedl - mehr dazu in KRAGES spart mit „Insourcing“ eine Mio. Euro.