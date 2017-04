In 40 Minuten mit Zug am Neusiedler See

Für Radsportfans aus Wien, Niederösterreich und dem Nordburgenland bieten die ÖBB ab Samstag wieder den so genannten Rad-Tramperzug Neusiedler See an. Mit diesem Zug erreichen Radsportfans aus Wien in 40 Minuten den Neusiedler See.

Das Burgenland ist mit seinem rund 1.000 Kilometer umfassenden Radwegenetz ein beliebtes Ausflugsziel. Ab Samstag ist er wieder von Wien in Richtung Neusiedler See unterwegs - der ÖBB-Radtramperzug. Abfahrt vom Wiener Hauptbahnhof ist bis Ende Oktober täglich um 9.15 Uhr. Endstation ist unter der Woche an Werktagen Neusiedl am See, Zwischenstops gibt es in Gramatneusiedl, Bruck an der Leitha und Parndorf.

Die speziellen Regio-Biking-Fahrradwaggons sollen bereits am Bahnsteig anhand ihres Designs mit Fahrradmotiven gut erkennbar sein. Diese Waggons bieten Platz für 24 Fahrräder. Im jeweiligen Nachbarabteil können bis zu 36 Personen sitzen und so ihre Räder im Blick behalten, heißt es von den ÖBB.

ÖBB

Mehr Stationen am Wochenende

An Wochenenden und Feiertagen fährt der Radtramperzug auch zusätzliche Ziele an - es sind dies Weiden am See, Gols, Mönchhof, Frauenkirchen, St. Andrä am Zicksee, Wallern und Pamhagen. Die Rückfahrt nach Wien ist nicht nur am Wochenende, sondern auch unter der Woche kurz vor 19.20 Uhr ab Pamhagen möglich.

Wer sein Fahrrad im Zug mitnehmen möchte, muss auch für das Rad ein eigenes Ticket lösen. Die Kosten dafür sind abhängig von der Entfernung. So kostet beispielsweise ein Fahrradmitnahme-Einzelschein von Wien nach Neusiedl je zwei Euro pro Fahrtrichtung. Außerdem bieten die ÖBB spezielle Tarife für Gruppen an.