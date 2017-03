Jäger wählen am 20. April

Nach dem Rücktritt von Peter Prieler und Peter Traupmann als Landesjägermeister beziehungsweise Stellvertreter muss jetzt rasch deren Nachfolge geklärt werden. Die Vertreter der 7.100 burgenländischen Jäger werden am 20. April wählen.

Schon kurz nach dem Rücktritt des Landesjägermeisters und seines Stellvertreters wurde eine außerordentliche Generalversammlung für den 20. April beschlossen - mehr dazu in Wegen Jagdgesetz: Landesjägermeister geht. Auch ein Wahlvorschlag wurde beschlossen und an die Agrarabteilung des Landes weitergeleitet: Darauf sollen, wie es aus Jägerkreisen heißt, der Neusiedler Bezirksjägermeister Roman Leitner aus Gols und Charlotte Klement aus St. Michael stehen.

Wahlvorschläge können noch eingebracht werden

Offiziell bestätigen wollten das am Freitag weder die Verantwortlichen im Landesjagdverband, noch im Land. Denn es könnte ja ein weiterer Wahlvorschlag eintreffen, so die Argumentation. Fix und bestätigt ist dagegen bereits der Wahltermin: Am 20. April wird der Landesjagdtag abgehalten und auch gewählt, so der Geschäftsführer des Jagdverbandes, Andreas Duscher.

Nächste Wahl im September

Bis jetzt gibt es jedenfalls keinen weiteren Wahlvorschlag. Der könnte von einem Drittel der Delegierten eingebracht werden. Schon im Herbst werden die Jägervertreter wieder wählen: Bei der ordentlichen Generalversammlung nach dem neuen Jagdgesetz. Jeder Wahlvorschlag müsse dann von zumindest 20 Delegierten unterzeichnet werden. Es müsse gewählt werden, selbst wenn nur ein Wahlvorschlag eingebracht werden würde, so Duscher. Der ganze Vorstand wird dann von den Delegierten aus den sieben Bezirken gewählt.