Trausdorf: Diebe vor der Kamera

Einbruchsdiebstähle in Scheunen sind keine Seltenheit. Aber dass eine Überwachungskamera die Täter und ihr Auto samt Kennzeichen während des Diebstahls filmt, kommt nicht alle Tage vor: Doch genau das ist jetzt in Trausdorf passiert.

Die beiden unbekannten Diebe, die vor kurzem in Trausdorf in die Scheune von Florian Andronik eindrangen, werden wohl nicht allzu lange unerkannt bleiben. Denn das Video der Überwachungskamera, die der Polizist Andronik an seiner Scheune angebracht hatte, zeigt die beiden Männer auf frischer Tat und auch das Kennzeichen ihres weißen Kastenwagens ist gut erkennbar.

ORF

Diebe gingen seelenruhig ans Werk

Das Video zeigt auch mit welcher Ruhe und Gelassenheit die Männer am helllichten Tag kurz nach 16.00 Uhr vor der Scheune vorfuhren, das unversperrte Tor öffneten, daraus drei Garnituren Sommerreifen, eine Motorsense und einen Hochdruckreiniger stahlen und danach wegfuhren.

Video der Tat im Zeitraffer

„Ich hab’ geglaubt, ich spinne“

Andronik war während des Einbruchs mit seinem Traktor unterwegs. Nach seiner Rückkehr bemerkte er sofort, dass etwas in der Scheune fehlte. Er überprüfte die Bilder der Überwachungskamera und konnte seinen Augen kaum trauen: „Ich hab’ geglaubt, ich spinne. Da marschieren Hunderte Leute vorbei den ganzen Tag und die bleiben stehen, schauen ob wer drinnen ist im Stadl und fangen an zum Ausräumen.“

Niemand bemerkte Diebstahl

Doch niemand aus der Familie und auch keiner der Passanten bemerkte den frechen Diebstahl. Seine Schwiegermutter und ein Nachbar seien zwar im Garten gewesen, hätten aber nichts gehört, sagte Andronik. Da die Bilder der Kamera eben auch das Kennzeichen des Autos der Diebe zeigen, rechnet der Polizist damit, dass die beiden Männer bald geschnappt werden. Die Polizei im Burgenland habe ja hervorragende Kontakte nach Ungarn, so der Bestohlene.