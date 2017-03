Special Olympics: Silber fürs Burgenland

Bei den Special Olympics World Winter Games 2017 gibt es die erste Medaille für das Burgenland: Josef Baranyai aus dem Wohnheim Dornau gewann bei den Weltwinterspielen in der Steiermark im Schneeschuhlauf über 25 Meter Silber.

Es ist die dritte Medaille bei Weltspielen für den Athleten Josef Baranyai, der ursprünglich aus Welgersdorf im Bezirk Oberwart stammt. Nach Gold und Silber bei den Weltsommerspielen 2011 in Athen im Radfahren eroberte Josef Baranyai nun bei den Winterspielen in Ramsau im Schneeschuhlauf die Silbermedaille.

MPW-1060/Latzko

Einer der Ältesten unter den 2.700 Athleten

Für die 25 Meter brauchte der mit 66 Jahren älteste Teilnehmer des burgenländischen Teams zwölf Sekunden. Er zählt auch zu den Ältesten unter den 2.700 Athleten, die in der Steiermark am Start sind. Auf Gold, das an den Russen Artem Serov ging, fehlten dem Welgersdorfer nur vier Zehntelsekunden, Rang drei belegte ebenfalls ein Russe, Roman Rebrov benötigte 12,70 Sekunden. Nur eine Zehntelsekunde dahinter landete Baranyais Teamkollege Franz Horvath auf Rang vier.

Special Olympics/GEPA pictures

„Im eigenen Land zu gewinnen, ist viel schöner“

„Ich sehe das Ergebnis mit einem lachenden Auge für Josef und mit einem weinenden für Franz“, so Trainerin Waltraud Hafner, „aber ich bin so stolz auf die beiden.“ Baranyai hat bereits nach Gold und Silber in Athen Erfahrungen mit Special-Olympics-Siegerehrungen. „Im eigenen Land zu gewinnen, ist aber viel schöner“, so der Medaillengewinner, „ich habe Vollgas gegeben und bin glücklich, dass es für eine Medaille gereicht hat.“

Links: