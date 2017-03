Sonntagsöffnung: Gutes Geschäft

Die Sonntagsöffnung ist seit Jahrzehnten ein politisches Streitthema. In der Gastronomie wird am Sonntag gearbeitet. Aber es gibt auch Bäckereien und Tankstellen, die am Sonntag offen haben, was von den Kunden gut angenommen wird.

In Wolfau (Bezirk Oberwart) hat die Bäckerei Bayer um halb acht in der Früh auch am Sonntag offen."Viele Familien wollen am Sonntag gemeinsam frühstücken. Das ist sicherlich ein Punkt warum wir das gemacht haben. Man muss mit der Zeit gehen und man darf sich dem Neuen nicht verwehren", so Bayer.

Die Bäckerei öffnet von 7.00 Uhr bis 10.00 Uhr. In diesen drei Stunden wird so viel Umsatz wie an einem gesamten Wochentag gemacht. Am Anfang fiel es Heinz Bayer jedoch schwer Arbeitskräfte zu finden, die Sonntags arbeiten möchten. „Einige Mitarbeiter haben gesagt, es kommt für sie nicht in Frage. Dann war ich ständig auf Personalsuche, speziell am Sonntag“, so Bayer.

ORF

Unterschiedliche Standpunkte

„Ich bin gelernte Friseurin, aber ich habe dann umdisponiert auf Kellnerin. Ich war das sowieso gewohnt am Wochenende zu arbeiten“, so Margret Putz aus Dechantskirchen. Bei den Kunden gibt es beim Thema Sonntagsöffnung verschiedene Standpunkte. So sagte Martin Glatz aus Markt Allhau, dass er eine Öffnung bei Bäckereien in Ordnung fände, aber bei anderen Geschäften nicht notwendig fände. Josefa Papst aus Wolfau meinte, dass es auch in Ordnung wäre, wenn die Bäckerei nicht offen hätte, aber weil sie geöffnet hat, würde man eben auch hingehen.

ORF

Hochbetrieb in Tankstellenshop

In Mattersburg herrschte am Sonntag in einer Tankstelle Hochbetrieb. Der Sonntag ist der wichtigste Tag in der Woche, man öffnet von in der Früh bis Mitternacht. „Wenn um 5.00 Uhr geöffnet wird, kommen die ersten Kunden und dann ist bis 20.00 Uhr viel los, danach wird es leichter“, sagte Tankstellenpächter Albert Marth.

ORF

2.000 Artikel

Fast 2.000 Artikel gibt es hier zu kaufen. Die Kunden kommen aus unterschiedlichen Gründen. Entweder weil am Samstag für den Einkauf keine Zeit war, oder weil man nach dem Tanken die Möglichkeit nutzte gleich Lotto zu spielen.

Eine Sonntagsöffnung für Supermärkte ist in naher Zukunft nicht realistisch. „Eigentlich ist es für uns ein Riesenvorteil, denn wir dürfen offen haben und die Supermärkte haben geschlossen“, so Marth. 1.800 Kunden kommen an einem durchschnittlichen Sonntag zu dieser Tankstelle.