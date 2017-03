SVM: Maierhofer spielt eventuell mit Maske

Am Samstag gastiert der SV Mattersburg beim SK Rapid. Das Thema vor der Partie aus Mattersburger Sicht ist wieder einmal Stefan Maierhofer. Der Stürmer möchte trotz Jochbeinbruch mit Maske spielen.

Trotz des vor zwei Wochen erlittenen Jochbeinbruchs will Maierhofer unbedingt spielen. Vor neun Jahren traf er mit Maske für Rapid im Wiener Derby. Jetzt, im Dienste des SV Mattersburg, hoffte Stefan Maierhofer im Vorfeld auf einen Einsatz gegen Rapid.

ORF

Der Stürmer mit dem gebrochenen Jochbein wollte am Freitag dazu nichts sagen, über ein mögliches Comeback wird kurz vor Spielbeginn am Samstag entschieden. „Ich denke, er kann das auch für sich selber entscheiden, ob er das Risiko eingeht, das besteht. Das besteht auch noch in zwei Wochen, es ist da noch immer nicht ganz ausgeheilt, es kann immer was passieren. Der Arzt muss das mit ihm entscheiden“, so Trainer Gerald Baumgartner.

ORF

Auswärtssieg erwünscht

Maierhofer hier, Maierhofer da: der „Major“ - wie er sich nennt - beherrschte die Schlagzeilen, mit Meinungen zu Rapid und Bildern seiner Maske. Am Freitag trainierte er mit der Mannschaft, Kopfbälle ließ er aus. Bei Rapid geht es eigentlich um wichtige Punkte im Abstiegskampf. „Es ist nicht so schlecht für uns als Mannschaft, weil dann nicht so viel geredet wird, wo wir in der Tabelle stehen, weil sich die Medien mehr um ihn kümmern und wir in Ruhe arbeiten können“, so Mattersburg-Spieler Alois Höller.

Dem Trainer stehen in Wien die zuletzt gesperrten Verteidiger Rath und Höller wieder zur Verfügung. Das Vorhaben ist klar: punkten, wenn möglich den ersten Auswärtssieg der Saison einfahren. „Vielleicht müssen wir Auswärts noch mehr Energie reinwerfen, um zu punkten oder auch den ersten Sieg einzufahren“, so Baumgartner. Beginn ist Samstag 16.00 Uhr, mit oder ohne Maskenmann Maierhofer.

