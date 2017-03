Zitz mit Schulautonomie einverstanden

Bund und Länder haben am Freitag das neue Schulautonomie-Paket vorgestellt. Es ist Kern der Bildungsreform und soll den Schulen die Möglichkeit geben, mehr als bisher selbst zu bestimmen. LSR-Präsident Zitz ist mit der Reform einverstanden.

Die Gewerkschaft will zwar noch Nachverhandlungen. Unterrichtsministerin Sonja Hammerschmid sagte aber am Freitag, die Eckpunkte seien nicht mehr verhandelbar. Burgenlands Landesschulratspräsident Heinz Josef Zitz meinte dazu in einer ersten Stellungnahme, dass das Schulautonomiepaket etwas sei, was man im Burgenland schon lange mache.

„Es vereinfacht vieles, was wir schon umsetzen. Ich denke, dass das ein guter Weg ist. Den direkten Einfluss auf die Schüler und auf die Pädagogik muss man sich erst anschauen. Denn Pädagogik findet im Klassenzimmer statt und hängt von der Qualität der Lehrer ab - und die haben wir im Burgenland. Daher können wir das ganz ruhig umsetzen“, meinte Zitz. Mehr dazu in Lehrergewerkschaft bleibt skeptisch.