Mehr Studienplätze: Antrag beschlossen

Gesundheitslandesrat Norbert Darabos (SPÖ)sieht seine Forderung nach mehr Studienplätzen für Jungmediziner bestätigt. Im Rahmen der Gesundheitsreferentenkonferenz in Innsbruck wurde der burgenländische Antrag auf Anhebung der Studienplätze einstimmig beschlossen.

„Sämtliche Bundesländer teilen die Ansicht nach mehr Ausbildungsplätzen für Jungmediziner“, so Darabos der betont, dass bis 2025 60 Prozent der Allgemeinmediziner in Pension gehen und eine Anhebung notwendiger denn je erscheint. Darabos sieht auch die Forderungen und den Weg des Burgenlandes, was die aktuelle Diskussion zum Primärversorgungsgesetz betrifft, bestätigt.

Der burgenländische Weg sieht eine engere Verzahnung der niedergelassenen Ärzte und des Spitalsbereichs vor. „Mit der Einführung der Akutordination im Krankenhaus Oberwart haben wir bereits den ersten Schritt gesetzt. Erste Evaluierungen der Akutordination in Oberwart zeigen, dass die enge Kooperation zwischen niedergelassenen Ärzten und dem Krankenhaus bei den Patienten gut ankommt“, sagte Darabos.