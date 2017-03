Leiche in Oberwart: Mann starb bei Unfall

Die Todesursache jenes Mannes, der am Samstagnachmittag bei Baggerarbeiten in einem Gewerbegebiet in Oberwart gefunden wurde, ist geklärt. Der Mann soll laut Polizei an den Folgen eines Unfalles gestorben sein.

Der Fund der Leiche in Oberwart am Samstag hatte die Polizei am Wochenende vor ein Rätsel gestellt. Der Tote war bei Baggerarbeiten auf dem Gelände eines Erdbauunternehmens gefunden worden - mehr dazu in Oberwart: Leiche identifiziert. Der Fund hatte am Wochenende einige Spekulationen ausgelöst.

Gewaltverbrechen ist ausgeschlossen

Bei der am Montagvormittag in Wien durchgeführten Obduktion seien Kopfverletzungen sowie diverse Brüche an der Leiche des 54-Jährigen festgestellt worden, heißt es von der Polizei. Der Mann dürfte über eine etwa zehn Meter steile Böschung in die Baugrube gestürzt sein. Ein Gewaltverbrechen könne ausgeschlossen werden.

ORF

Wann und warum der Mann von dem schmalen Trampelpfad, der oberhalb der Baugrube verläuft, abgekommen ist, kann nicht mehr nachvollzogen werden. Er wurde jedenfalls vor rund drei Wochen zum letzten Mal gesehen. Allerdings sei der Tote nicht lange in der Baugrube gelegen, heißt es von der Polizei, man geht von ein oder zwei Tagen aus. Der Akt wird geschlossen, der Leichnam von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt zur Beerdigung freigegeben.