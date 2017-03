Trend für Schüler: Rucksack mit Blinklicht

Zu Ostern werden gerne Schultaschen oder Schulrücksäcke geschenkt. Bei diversen Ausstellungen kann man sich über Neuheiten und Trends informieren. Gefragt sind heuer „2-in-1“-Rucksäcke und Rucksäcke mit Blinklicht.

Zu sehen sind dabei die neuesten Modelle von Schultaschen beziehungsweise Schulrucksäcken. Das Fachpersonal hilft beim Probieren und erklärt, worauf es ankommt. So sollte das Kind immer die Tasche oder den Rucksack probieren, weil es auf Statur und Größe des Kindes und damit auf den richtigen Sitz der Tasche ankommt.

„Wichtig ist, dass die Schultasche beim Tragen auf Höhe der Schultern abschließt. Und unten sollte sie ungefähr zwei Handbreit oberhalb des Gesäßes beginnen“, erklärt Fachverkäuferin Caroline Drexler.

Vom robusten zum leichten Rucksack

Angeboten werden etwa Light-Modelle oder auch „2-in-1“-Modelle. Dabei kann ein robusterer Rucksack in einen leichteren verwandelt werdne können. Die Neuheit heuer ist ein Rucksack mit Blinklicht. „Das integrierte LED-System im Embleme des Schultaschendeckels fängt zu leuchten an, wenn man sich bewegt. Aber wenn man die Schultasche hinstellt, geht nach einer bestimmten Zeit das Licht wieder aus“, so die Fachverkäuferin.

100 Euro oder mehr

Die Marken-Schulrucksäcke kosten ab rund 100 Euro aufwärts - im Set mit Turnsackerl und Federpennal dementsprechend mehr. Dann müssen Eltern, Paten oder Großeltern auch schon 200 Euro oder mehr auf den Tisch legen.