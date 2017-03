Jazz Pub Wiesen feiert 45er

Das Jazz Pub in Wiesen (Bezirk Mattersburg) ist heuer 45 Jahre alt. Und nach wie vor wird im Tanz- und Veranstaltungslokal viel geboten. Feste zum Jubiläum werden im April und auch im Sommer gefeiert.

Mit Konzerten hat es im Jazz Pub vor 45 Jahren begonnen. Im Wiesener Gasthaus spielen Jazz- und Reggae-Stars wie Art Blakey, Don Cherry und Desmond Dekker. Franz Bogner hat mittlerweile auch seine Tochter Juliane mit der Organisation betraut.

„Mein Vater und viele Besucher schwärmen noch immer von den Codona-Konzerten, da war Don Cherry dabei. Wir hatten auch Konzert mit Desmond Dekker. Das sind wirkliche Weltstars. Und die waren bei uns im kleinen Pub“, erzählt Juliane Bogner.

„Tanzrausch“ mit DJs

Seit mehr als zehn Jahren werden Salsa-Kurse angeboten. Und neuerdings kann man im Jazz Pub auch den brasilianischen Kampf-Tanz Capoeira erlernen. Beim „Concept: Tanzrausch“ jeden ersten und dritten Freitag im Monat legen DJs auf.

„Die Musik, die ich vor 20 Jahren hier gespielt habe, motiviert die Leute heute genauso, auf die Tanzfläche zu gehen“, sagt Peter Steinprinz alias DJ Steini.

Feste im April und im Sommer

„45 Years - so what?“ - unter diesem Motto wird am 7. und 21. April im Jazz Pub Wiesen gefeiert. Mit dabei sind auch ehemalige und aktuelle DJs. Im Sommer stehen dann auch auf dem Festivalgelände Wiesen Feierlichkeiten zum halbrunden Geburtstag an.