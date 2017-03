Bezirksgericht Neusiedl wird saniert

Das Bezirksgericht Neusiedl am See wird um rund 2 Millionen umgebaut und saniert. Es soll künftig den Anforderungen einer modernen, barrierefreien Behörde entsprechen. Für den Parteienverkehr gibt es ein Ausweichquartier.

Das Ausweichquartier für den Parteienverkehr liegt in der ehemaligen Hauptschule in einer Parallelstraße. Das Bezirksgericht Neusiedl am See ist für die kommenden zwölf Monate in der Franz Liszt-Gasse 24 untergebracht, der Parteienverkehr findet jetzt dort statt, sagt die Vorsteherin des Bezirksgerichts, Claudia Jaschke.

„Wir haben uns bemüht, das möglichst so einzuteilen, dass es für die Parteien mit möglichst wenig Problemen verbunden ist. Es ist die Einlaufstelle hier, es sind die Verhandlungen hier und es findet auch der Amtstag hier statt, also alles, was mit Parteienverkehr zu tun hat“, so die Vorsteherin.

Umbau in zwei Phasen

Das alte Bezirksgericht direkt an der Hautptstraße steht im Moment zum großen Teil leer. Nur wenige Mitarbeiter sind hier noch tätig. Auch das Grundbuch ist derzeit im Ausweichquartier des Bezirksgerichts untergebracht, die Akten bleiben aber im alten Gebäude. Manchmal kann es daher zu Wartezeiten kommen, heißt es. Der Umbau erfolgt in zwei Abschnitten. Weil das Gebäude aus dem Jahr 1910 stammt, werden die Arbeiten vom Denkmalamt mitbetreut.

Barrierefrei und modern

Um den Besuchern künftig einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen, wird der Eingang beim alten Bezirksgericht von der Hauptstraße auf die Hofseite verlegt. „Wir bekommen dort einen breiten, barrierefreien Zugang mit einem Aufzug, damit auch die Zugängigkeit des ersten Stockes gewährleistet ist. Wir bekommen auch barrierefreie Toiletten“, sagt Jaschke.

Vier Richter und weitere 20 Mitarbeiter sind im Bezirksgericht Neusiedl am See beschäftigt. Für sie war der Umzug ins Ausweichquartier eine große Umstellung. „Sie haben zusammenrücken müssen. Wir haben in jedem großen Schulklassenzimmer mehrere Kanzleien zusammengefasst. Es war eine große Herausforderung“, sagt Jaschke.

Bis März 2018

Im Zuge der Sanierung werden auch die alten Leitungen und die Heizung ausgetauscht, damit das Gericht wieder dem Stand der Technik entspreche, heißt es. Die Umbauarbeiten im Bezirksgericht Neusiedl am See sollen Ende März 2018 abgeschlossen sein.

