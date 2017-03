Gunners gewinnen gegen Bulls

Die Oberwart Gunners bleiben in der Basketball Bundesliga weiter auf der Erfolgsspur. Die Oberwarter haben sich am Montag gegen Kapfenberg nach Anfangsschwierigkeiten 73:62 durchgesetzt.

Die Oberwarter taten sich zwei Viertel lang vor allem offensiv schwer und lagen zur großen Pause 26:31 zurück. Mit intensiverer Defensive und einer besseren Wurfleistung übernahm der regierende Meister Ende des 3. Viertels erstmals die Führung und gab diese im Schlussabschnitt nicht mehr aus der Hand.

„Wir haben sehr gut ins Spiel gestartet, haben im zweiten Viertel bis zur Halbzeit bissl nachgelassen, sind in Rückstand geraten, haben uns aber in der zweiten Hälfte wieder gefangen und haben am Schluss verdient gewonnen“, analysierte Kapitän Sebastian Käferle das Spiel.

Swans sind Halbfinalgegner im Cup-Final-Four

Der 73:62-Sieg bedeutete für die Gunners eine gelungene Revanche für die deutliche Heimniederlage gegen die Bulls Anfang November des Vorjahres. Andell Cumberbatch war der überragende Spieler mit 22 Punkten und 8 Rebounds. Oberwart hat als Tabellenführer jetzt wieder sechs Punkte Vorsprung auf die zweitplatzierten Gmunden Swans.

Die Swans sind auch der Halbfinalgegner für Oberwart im Cup-Final-Four, das in knapp drei Wochen in Oberwart stattfindet. Kapfenberg und Wels bestreiten das 2. Semifinale.

