Trimmel bestreitet 2017 letzte Saison

Kichbox-Weltmeisterin Nicole Trimmel bestreitet 2017 ihre letzte Saison als Spitzensportlerin. Das hat die 34-jährige Osliperin am Freitag angekündigt. Letztes großes Ziel ist die Vollkontakt-WM Ende November in Budapest.

„Ich möchte aufhören, wenn ich körperlich topfit bin“, gab Trimmel bekannt. „Ich durfte in meiner Karriere so ziemlich alles erreichen, was es nur gibt und das mehrfach. Dahinter steckt natürlich sehr viel Arbeit und noch mehr Training. Nach meinem Kreuzbandriss wieder ganz oben zu stehen, war eine ganz tolle Erfahrung. Meine letzte Saison möchte ich in vollen Zügen genießen und noch einmal alles geben.“

Vor ihrem WM-Auftritt wird Trimmel vom 20. bis 23. April beim Weltcup in Innsbruck auch noch auf österreichischem Boden antreten. Danach folgen im Mai und Juni Weltcups in Budapest und Rimini.