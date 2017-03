Prozess gegen Autoknacker

Am Landesgericht Eisenstadt müssen sich am Freitag zwei Männer aus Slowenien verantworten, die im Vorjahr mit einem Störsender mehrere Autos geknackt und daraus Wertgegenstände gestohlen haben sollen. Ende des Jahres haben schließlich die Handschellen geklickt.

Am 30. Dezember des Vorjahres wurden die beiden Männer auf dem Parkplatz des Outletcenters bei Parndorf von zwei Passanten beobachtet, wie sie die Zentralverriegelung ein parkenden Autos mit einem Störsender - einem handelsüblichen Funkgerät - außer Kraft setzen wollten. Die Polizei wurde verständigt, die Männer wurden verhaftet.

Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass die beiden Slowenen an diesem Tag bereits sieben weitere Autos am Parkplatz geknackt hatten. In allen Fällen sind Wertgegenstände und im Outletcenter gekaufte Kleidung aus den Fahrzeugen gestohlen worden. Die Anklage am Freitag lautet auf gewerbsmäßigen Diebstahl. Die Männer im Alter von 30 und 39 Jahren sind zum Teil geständig. Bei einer Verurteilung droht den Männern aus Slowenien eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis fünf Jahren.