Staatsmeisterbier aus dem Burgenland

Der gebürtige Moschendorfer Adalbert Windisch hat den World Beer Award in Gold in der Kategorie „bestes Pils“ geholt. „Domrep Pils“ heißt das ausgezeichnete Bier, das durch seinen exotisch-fruchten Geschmack besticht.

„Es ist in der Nase sehr fruchtig, das kommt vom Aromahopfen. das Aroma ist nach Mango, Maracuja, Holunder - es ist kein Zusatz dabei“, beschreibt der dipolomierte Bier-Somelier Adalbert Windisch. Der Erfolg kommt nicht von ungefähr: vor 16 Jahren hat der gebürtige Moschendorfer Adalbert Windisch das Lokal hier im 15. Wiener Gemeindebezirk übernommen.

Irgendwann hat der leidenschaftliche Biertrinker damit begonnen sein eigenes Bier zu brauen - gemeinsam mit der Braumeisterin Dominique Schilk, sie gab dem ausgezeichneten Pils auch den Namen. „Das Rezept und die Idee entstand in ihrer Wohnung. Sie sagt zu ihrer Wohnung immer Domrep und da passt wegen der Aromen auch zum Bier“, so Windisch.

Wird im Waldviertel gebraut

Eine eigene Braustätte gibt es nicht. Unter dem Namen „Collabs“ gründete man eine Nomadenbrauerei gegründet und zieht von einer Brauerei zur anderen. Das Staatsmeister-Pils wird im Waldviertel gebraut. „Die Auszeichnung bedeutet uns viel, da sie viele Türen öffnet. In Wien werden wir in etlichen Bierlokalen verkauft“, sagte Windisch.

Vertrieb via Getränkehandel in Moschendorf

Das Lokal ist seit vielen Jahren Treffpunkt für Bierkenner und -liebhaber. 14 Biere aus dem Fass und 67 verschiedene Flaschenbiere findet man hier in der Karte. Adalbert Windisch liebt es zu experimentieren. Von Schokolade, Rum bis hin zum Uhudler, alles was schmeckt darf auch ins Bier.

„Man setzt sich mit dem Braumeister zusammen, trinkt Bier und beginnt zu philosophieren. Je länger der Abend dauert, umso mehr Ideen sammeln sich“, erklärte der Bierbrauer. Im Burgenland gibt es das preiskrönte Domrep-Pils seit kurzem über den Getränkehändler in Moschendorf zu kaufen, geführt vom Bruder des Bierbrauers oder eben hier in seinem Lokal in Wien.