Neues Bürgerbüro in BH Oberwart

Das Service für die Bürgerinnen und Bürger in den Bezirkshauptmannschaften soll weiter verbessert werden. In der Bezirkshauptmannschaft (BH) Oberwart ist nun ein Bürgerbüro eröffnet worden.

Die Bezirkshauptmannschaft Oberwart wurde in den vergangenen drei Jahren um 1,3 Millionen Euro umgebaut und saniert. Im Zuge der Arbeiten wurde auch das Bürgerbüro eingerichtet. Im Erdgeschoß wurde eine Kundenzone geschaffen, wo sich zwölf Mitarbeiterinnen um die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger kümmern. Das neue Bürgerbüro verbessere das Leistungsangebot, so Bezirkshauptmann Helmut Nemeth.

ORF

Im Vorjahr wurden von der Bezirkshauptmannschaft Oberwart, die für 54.000 Einwohner zuständig ist, unter anderem 6.200 Reisepässe und 3.000 Führerscheine ausgestellt. Mit der Eröffnung des neuen Bürgerbüros in Oberwart setze das Land seinen Weg der effizienten Verwaltung und der Bürgernähe weiter fort, so Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ).

Oberwart ist nach Neusiedl am See und Eisenstadt die dritte Bezirkshauptmannschaft mit einem Bürgerbüro. Auch in den anderen Bezirkshauptmannschaften sind solche Servicestellen geplant.

